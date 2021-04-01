Указ о белорусских контрсанкциях вступит в силу 12 апреля

Указ № 128 от 30 марта 2021 г «О применении специальных мер» вступит в силу 12 апреля 2021 г.

«Ввести запрет на ввоз на территорию Республики Беларусь и реализацию на территории Республики Беларусь отдельных групп товаров (в том числе товаров отдельных производителей), страной происхождения которых являются государство и (или) объединение государств, принявшие решение о введении специальных мер в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц или присоединившиеся к специальным мерам в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, принятым иными государствами и (или) их объединениями», - говорится в указе, опубликованном в НЦПИ.

Аналогичные меры будут приняты в отношении импорта в Беларусь работ и услуг из таких стран.

Перечень запрещенных товаров, работ и услуг и при необходимости иностранных юридических и физических лиц, а также сроки запретов установит правительство. При этом запреты не распространяются на транзит товаров через территорию Беларуси.

Совмину поручено принять меры по обеспечению сбалансированности рынков и недопущению ускоренного роста цен на товары, работы и услуги, а также по замещению запрещенных к импорту товаров на внутреннем рынке произведенными в Беларуси и других государствах - членах Евразийского экономического союза.