Последнее обновление: 01.04.2021 09:15

МАРТ РБ продлил госрегулирование цен на социально-значимые товары

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси до конца июня продлило госрегулирование цен на 18 групп социально-значимые товаров.

«Постановлением МАРТ от 26 марта 2021 г. № 19 продлено государственное регулирование цен на данные социально значимые товары с 1 апреля по 29 июня текущего года включительно», - говорится в сообщении ведомства.

Ценовое регулирование на 18 групп социально значимых товаров было введено с 1 января по 31 марта 2021 года постановлением №83 от 28 декабря 2020 года.



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