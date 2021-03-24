S&P's подтвердило рейтинги Беларуси с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне «B», сохранив негативный прогноз по рейтингу.

«Рейтинги Беларуси, по мнению агентства, поддерживаются умеренным уровнем государственного долга, гибким режимом валютного курса и финансовой поддержкой со стороны России», — говорится в сообщении Минфина РБ.

Сохранение негативного прогноза, уточняет министерство, отражает позицию S&P о рисках для финансовой стабильности банковской системы, c учетом частичного оттока депозитов в 2020 году и повышенного спроса на иностранную валюту.

«Сохранение негативного прогноза отражает позицию S&P о рисках для финансовой стабильности банковской системы, c учетом частичного оттока депозитов в 2020 году и повышенного спроса на иностранную валюту. Рейтинги сдерживаются уязвимыми позициями платежного баланса и бюджета, а также ограниченной гибкостью денежно-кредитной политики», - говорится в сообщении.

Эксперты S&P's отмечают, что санкции, объявленные ЕС, неустойчивые настроения в отношении развивающихся рынков и неопределенные экономические перспективы, в том числе из-за пандемии коронавируса, могут отразиться на доступе Беларуси к иностранным рынкам капитала в ближайшие месяцы.

В общем, на самом деле агентство намекает, что стоило бы понизить рейтинг Беларуси, но есть одна проблема – дальнейшее понижение означает преддефолтное состояние.

Агентство прогнозирует рост экономики Беларуси в 2021 г. на 0,5%.