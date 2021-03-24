Последнее обновление: 24.03.2021 12:26

Tesla объявила о начале продаж электромобилей за биткоины

Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что компания начинает продажу своих авто за биткоины.

"Теперь вы можете купить Tesla за биткойны. Биткоины, поступившие на счет Tesla в качестве оплаты, не будут конвертироваться в фиатную валюту", - написал Маск в Twitter.

Он также сообщил, что возможность оплаты автомобилей биткоинами вне США будет доступна ближе к концу года.

Заявление Макса привело к росту котировок биткоина, курс которого к доллару начал резко повысился с $54,хх т до $56,хх тыс. за биткоин



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