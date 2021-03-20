Последнее обновление: 20.03.2021 12:40

Банк Норвегии сохранит ключевую ставку на нуле в условиях пандемии

Банк Норвегии сохранит свою ключевую процентную ставку на нуле на фоне последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба организации. Впервые в истории банк снизил ставку до нуля в прошлом году, передает ТАСС.

«Комитет Банка Норвегии по денежной политике и финансовой стабильности единогласно принял решение не менять ставку и сохранить ее на уровне 0%», - говорится в сообщении. По оценкам комитета, ставка, скорее всего, будет поднята во второй половине 2021 года.

«Пандемия привела к резкому спаду норвежской экономики. Ситуация оживилась по сравнению с весной 2020 года, но восстановление тормозится высокими темпами инфицирования и жесткими ограничительными мерами. С другой стороны, по информации медицинских властей, большая часть взрослого населения Норвегии будет вакцинирована до конца лета. Одновременно глобальные тенденции в экономике более позитивны, чем ожидалось, следствием чего может стать более быстрый, чем предполагалось ранее, рост экономической активности», - комментирует текущую ситуацию банк.



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