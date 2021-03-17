Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования с 8% до 8,5% годовых

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Грузии на заседании в среду принял решение о повышении ставки рефинансирования с 8% до 8,5% годовых.

«Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 17 марта 2021 года принял решение повысить ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов. Ставка монетарной политики составила 8,5%», - говорится в сообщении регулятора.

Решение о повышении ставки Нацбанк Грузии объяснил тем, что в течение некоторого времени уровень инфляции в 2021 году будет колебаться в пределах 4,0-4,5%, и лишь затем начнет снижаться до целевого показателя в 3%.

Следующее заседание запланировано на 28 апреля.