Еврогруппа продолжит массированную господдержку экономики в связи с пандемией

Несмотря на растущую бюджетную задолженность, Германия и другие государства еврозоны намерены и впредь оказывать большую помощь экономике в борьбе с пандемией коронавируса.

В текущем и в следующем году ее объем должен оставаться неизменным, говорится в заявлении Еврогруппы, сделанном в понедельник, 15 марта, по итогам видеоконференции министров финансов стран еврозоны. Только когда экономика будет восстанавливаться, можно будет решать проблему выросшего долга.

"Нельзя экономить в борьбе с кризисом", - заявил министр финансов Германии Олаф Шольц. По его словам, необходимо внимательно следить за развитием пандемии и повысить темпы вакцинации. Согласованную Евросоюзом помощь в борьбе с последствиями пандемии в размере 750 миллиардов евро вице-канцлер ФРГ назвал "историческим шансом", подчеркнув, что амбиционные планы реформ могут дать реальный толчок модернизации, передает DW.

Европейский пакет экономической помощи был согласован еще летом 2020 года, однако ЕС еще не готов реализовать ее, поскольку не завершены планы по тому, куда должны быть направлены средства. Кроме того, многие страны должны еще ратифицировать правовую базу, чтобы Еврокомиссия могла привлечь для программы заемные средства.

В заявлении Еврогруппы указывается, что в 2020 году 19 государств еврозоны направили в свою экономику финансовую помощь в размере 8 процентов ВВП. Кроме того, были приняты меры по повышению ликвидности - например, обеспеченные корпоративные кредиты - в размере 19 процентов от объема производства. Профинансировано это было в основном за счет новой задолженности. При этом были приостановлены правила Европейского пакта о стабильности, касающиеся госдолга и дефицита бюджета. Еврокомиссия хочет, чтобы такая ситуация продлилась до 2022 года.