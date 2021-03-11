Власти Греции выделяют около 11,6 млрд евро на поддержку бизнеса в условиях пандемии

Власти Греции выделяют около 11,6 млрд евро в 2021 году на поддержку бизнеса и работников, пострадавших от пандемии коронавируса.

Об этом сообщил в четверг премьер-министр Кириакос Мицотакис. Его заявление распространила пресс-служба главы правительства.

«…помимо титанических усилий по укреплению национальной системы здравоохранения, в 2020 году были выделены на поддержку сотрудников и бизнеса 24 млрд евро. И сегодня выделяются еще 2,5 млрд, что позволит привлечь до 11,6 млрд соответствующих средств в 2021 году».

Премьер подчеркнул, что, несмотря на тяжелую борьбу с пандемией, все данные показывают, что экономика Греции устояла. «Несмотря на небывалые трудности, у нас было мало случаев закрытия предприятия. Страна заняла второе место в Европе по успеху в борьбе с безработицей. И рецессия ограничилась 8,2% [ВВП], вопреки мрачным прогнозам оппозиции. Наша цель сейчас состоит в том, чтобы производственная сфера продолжала нормально функционировать до конца связанных с пандемией трудностей, делая более уверенные шаги к завтрашнему дню», - сказал глава правительства.

Глава кабинета объявил о новом пакете экономических стимулов, который «поможет более 500 тыс. предприятий, лиц свободных профессий и миллионам работников». Он, в частности, сообщил о новом раунде выдачи государством авансов предприятиям на пополнение оборотных средств, часть из которых конвертируется в прямую субсидию, и ее не нужно будет возвращать, передает ТАСС.

«Помощь увеличится: суммы будут начинаться от одной тысячи евро для самозанятого лица и доходить до 100 тыс. евро», - сказал премьер.

По его словам, государство также будет субсидировать значительную часть фиксированных расходов предприятий, произведенных в 2020 году, которые не были компенсированы другой помощью. В числе других мер предусматривается содействие в погашении кредитов, выплате страховых обязательств. В марте продолжится полное освобождение от арендной платы коммерческой недвижимости, сказал премьер.

Конкретный план будет подробно представлен в ближайшее время экономическим блоком правительства, сообщил Мицотакис.