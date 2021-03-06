Сенаторы США договорились по пособиям по безработице

Американские сенаторы-демократы в пятницу вечером достигли договоренности по вопросу пособий по безработице, что позволяет им двигаться вперед в процессе утверждения нового пакета мер стимулирования пострадавшей от последствий пандемии американской экономики.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Принятая ранее Палатой представителей версия законопроекта предполагает дополнительные выплаты в рамках пособия в размере 400 долларов в неделю до конца августа. Представляющий умеренное крыло демократов сенатор Джо Манчин (от штата Западная Вирджиния) был не согласен с этим положением законопроекта. В ситуации, когда места в Сенате Конгресса США разделены поровну между представителями обеих партий, отсутствие поддержки со стороны Манчина имеет для демократов критически важное значение.

По итогам многочасовых дискуссий демократам удалось прийти к компромиссному решению - снизить сумму дополнительных выплат до 300 долларов в неделю, однако продлить их действие до 6 сентября. В отношении выплат при этом будут действовать налоговые льготы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в распространенном письменном заявлении сообщила, что президент США Джо Байден поддержал договоренности, достигнутые демократами.

В четверг пакет экономических мер в размере 1,9 трлн долларов прошел процедурное голосование в Сенате лишь благодаря вице-президенту Камале Харрис. Согласно законодательству страны, она является председателем Сената и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

Ранее данный законопроект одобрила Палата представителей Конгресса. Однако в сенатской версии из текста было исключено повышение минимальной заработной платы, а также внесен ряд других корректировок. Если Сенат примет инициативу со всеми изменениями, то нижней палате придется ее также утверждать, после чего ее должен подписать Байден. Как заявила ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, даже если Сенат исключит из текста положение о повышении минимальной оплаты труда, нижняя палата все равно готова будет повторно принять и такую версию документа, поскольку план необходимо утвердить как можно скорее.

Основанный на программе Байдена план предусматривает выделение приблизительно 400 млрд долларов непосредственно на борьбу с пандемией. Около 1 трлн долларов должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики.