Грузия намерена впервые за 10 лет выпустить евробонды

Правительство Грузии впервые за 10 лет планирует разместить на международных фондовых биржах еврооблигации для эффективного управления внешним долгом.

Об этом в четверг сообщил премьер республики Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, передает ТАСС.

«Сегодня мы рассматриваем проект распоряжения правительства об инициировании процедур по отбору инвестиционных банков с целью обеспечения выпуска новых еврооблигаций Грузии. Естественно, эффективное управление долгом является одной из главных наших задач, особенно в условиях пандемии», - сказал Гарибашвили.

Премьер отметил, что правительство в последний раз выпускало облигации в 2011 году сроком на 10 лет. Тогда на Лондонской фондовой бирже были размещены евробонды на сумму 500 млн долларов.

Парламент Грузии в ноябре 2020 года утвердил бюджет на 2021 год, согласно которому в этом году общий объем долга увеличится на 5,3 млрд лари (более 1,5 млрд долларов) и составит более 32 млрд лари (около 10 млрд долларов - 60,1% от ВВП). В правительстве неоднократно заявляли, что рост долга связан с увеличением расходов в связи с преодолением последствий пандемии коронавируса.