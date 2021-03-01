Европейские поставщики предупредили о росте цен на оливковое масло

Европейские поставщики оливкового масла уже сообщили российским торговым сетям о повышении цен.

Один из поставщиков при этом указал, что из-за холодной зимы и шторма «Филомена» в Испании, на которую приходится около половины мирового производства оливок, ожидается снижение урожая. Ситуация также усугубляется из-за прогнозируемого снижения урожая в Греции и Италии на 10–30%, пишет «КоммерсантЪ».

По данным Еврокомиссии, испанское оливковое масло Extra Virgin в январе стоило на 21% дороже, чем годом ранее, итальянское — на 44,4%, греческое — на 17,7%.

Рост цен подтвердили изданию в крупной торговой сети, сообщив, что новые заказы импортного итальянского масла приходят с повышением цен на 6–15%. На заказы из Греции цены не поменялись, уточнили там.

Еще в одной сети также сообщили, что получали сообщения о повышении цен на оливковое масло, но это связано с курсом валют.