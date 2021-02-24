Премьер Беларуси одним махом взвинтил цены в стране, позвав в гости девальвацию

Премьер Беларуси Роман Головченко наступил на любимые грабли экс-премьера Михаила Мясниковича, который в 2014 году одной подписью привел страну к 40% девальвации.

Головченко решил, чем «Я хуже?» и подписал постановление №100 от 23 февраля 2021 года «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости», которым де-юре ввел государственное регулирование цен 62 товарные позиции (в основном еда) по перечню №1 и 50 наименований лекарств по перечню №2.

Особое внимание следует обратить на тот факт, что «военное положение» в ценах вводится сразу на год, чтобы «спокойно и без гвалта» дотянуть до местных выборов и референдума по Конституции.

«Юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок социально значимых товаров первой необходимости по перечням согласно приложениям 1 и 2 (далее – социально значимые товары первой необходимости), не допускать повышения цен с даты вступления в силу настоящего постановления по 28 февраля 2021 г. по сравнению с ценами, действовавшими на 24 февраля 2021 г., а в случае отсутствия товаров на эту дату на предыдущую дату», - говорится в документе.

«С 1 марта 2021 г. изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать 0,2 процента в месяц к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца…», - также сказано в документе.

«Повышение цен выше предела… допускается только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь», - гласит постановление (кому положено, тому повысят на столько, сколько нужно).

Рабочий день 24 февраля в организациях торговли начнется с массового изменения цен н товары. Причем, задним числом будут меня цены на товары, которые вошли в перечни Головченко. Сегодняшним числом начнут резко задирать цены на все остальные товары на только, на сколько посчитают нужным с учетом политических и экономических рисков в стране.

По сути, премьер Головченко открыл дверь и официально пригласил в страну ее величество девальвацию, которая уже изрядно истосковалась по синеокой (ранее перерывы были меньше).

Резкое повышение цен на товары, не включенные в список, приведет к резкому всплеску инфляции со всеми вытекающими последствиями.