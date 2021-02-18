Ford потратит $1 млрд. на запуск производства электромобилей в Европе

Американский автоконцерн Ford создаст крупный европейский центр по производству электромобилей на базе действующей фабрики в немецком Кельне.

На модернизацию этого завода компания потратит 1 миллиард долларов в течение двух с половиной лет, сообщается в пресс-релизе Ford в среду, 17 февраля, передает DW.

Новая модель электромобиля должна сойти с конвейера в 2023 году. Это будет первый электромобиль Ford для массового потребителя, произведенный в Европе. Компания рассчитывает, что к 2026 году все производимые ей в Европе автомобили будут либо электромобилями, либо гибридными.

Инвестиция в Кельне - это часть стратегии электромобильности Ford. В ее рамках концерн готов вложить в модернизацию производства 22 млрд долларов, и еще 7 млрд направить на развитие технологий автономного вождения.