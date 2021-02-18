Telegram планирует привлечь $1 млрд через конвертируемые облигации

Компания Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, намерена привлечь не менее $1 млрд через продажу облигаций инвесторам из России, Европы, Азии, и Ближнего Востока.

Как пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники, облигации будут выпущены на пять лет, при этом ежегодно будет выплачиваться купон, предварительно в размере 7-8% от суммы долга. В случае проведения IPO в течение пяти лет владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

Минимальный чек для участия в размещении может составить либо $10 млн., либо $50 млн. Инвесторы из США не смогут участвовать в размещении.