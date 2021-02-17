Последнее обновление: 17.02.2021 19:14

Нацбанк Беларуси перенес на месяц решение по ставке рефинансирования

Нацбанк Беларуси почти на месяц отложил принятие решения по ставке рефинансирования, сообщила в итоге пресс-служба НЬБ РБ после двухчасового ожидания.

«Правлением Национального банка отложено принятие решения по ставке рефинансирования и ставкам по постоянно доступным операциям регулирования ликвидности», -говорится в сообщении.

Свое решение регулятор пояснил «необходимостью проведения дополнительного анализа прогнозной динамики потребительских цен и оценки длительности воздействия ключевых факторов, приведших к ускорению роста потребительских цен».

Следующий раз Нацбанк вернется к рассмотрению ставки рефинансирования 12 марта 2021 года.

Как сообщалось, Нацбанк должен был объявить свое решение по ставке еще в 12 часов с учетом того, что само заседание правления уже было перенесено на с 12 на 17 февраля из-за прошедшего на прошлой неделе ВНС.

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