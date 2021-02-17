Последнее обновление: 17.02.2021 13:22

Суд отказался изменить меру пресечения Виктора Бабарико

Верховный суд РБ отклонил ходатайство защиты Виктора Бабарико об изменении ему меры пресечения на домашний арест.

Об этом сообщают допущенные на судебное заседание СМИ. Как сообщалось, представителей независимых СМИ, как и многих граждан, пришедших на открытое судебное заседание не пустили в здание.

Между тем, на процессе присутствуют послы Франции, Австрии, Европейского союза, Великобритании и США.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв. В 14:00 в зал будут запускать только тех, кто был на суде в первой половине дня.

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