Последнее обновление: 16.02.2021 21:06

Лукашенко одобрил проект соглашения о перевалке грузов в морских портах России

Лукашенко указом одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов из Беларуси, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты.

Министерство транспорта и коммуникаций уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Проект соглашения предполагает перевалку более 9,8 млн. тонн произведенных в Беларуси нефтепродуктов (мазут, бензин и масла) грузов через российские порты на Балтике в 2021—2023 годах. Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay.

Соглашение предполагалось подписать 15 февраля, однако было отложено Беларусью на время завершения внутригосударственных процедур прохождения документа.

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