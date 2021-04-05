Последнее обновление: 05.04.2021 15:13

Россия довольна объемом перевалки белорусских нефтепродуктов

Перевалка белорусских нефтепродуктов через российские морские порты идет с опережением графика, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Через наши морские порты уже отгружено более 220 тысяч тонн, это почти на четверть превышает запланированные объемы. По прогнозам, в апреле также ожидается значительное превышение плановых показателей - как минимум на 100 тысяч тонн", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник передает Интерфакс.

"Это хороший темп. Образована уже не просто цепочка экспортных поставок в рамках Союзного государства, а по сути создан новый международный транспортный коридор", - отметил он.

В марте начались первые поставки белорусских нефтепродуктов в рамках подписанного 19 февраля в Минтрансе РФ межправительственного соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов через российские морские порты. Соглашение предполагает перевалку более 9,8 млн тонн грузов в 2021-2023 годах. Это мазут, бензин, газойль и масло.

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