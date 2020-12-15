Последнее обновление: 15.12.2020 17:50

Белорусская нефтяная компания приостанавливает экспорт через Клайпеду

Спецэкспортер нефтепродуктов Белорусская нефтяная компания приостанавливает экспорт нефтепродуктов через терминал компании Klaipedos nafta в Клайпеде.

Отгрузка нефтепродуктов, проданных в рамках заключенных ранее сделок, в Клайпеде будет продолжаться, сообщила Klaipedos nafta через Вильнюсскую биржу Nasdaq, передает Интерфакс.

Ожидается, что БНК проинформирует литовскую сторону, когда экспорт будет возобновлен в полном объеме. Однако если неопределенность затянется, это может повлиять на результаты 2021 года, отмечает Klaipedos nafta.

"Компания прикладывает все усилия, чтобы оперативно выяснить конкретную потребность услуг для клиента на 2021 год и надлежащим образом подготовиться к любому сценарию деятельности", - добавляет литовская компания.

БНК ситуацию не комментирует. Как сообщалось ранее, Klaipedos nafta в октябре 2019 года сообщила, что продлила сотрудничество с дочерним предприятием БНК - BNK (UK) Limited до конца 2021 года.

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