Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 268687 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 февраля 2021 года выросло до 268687 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1849 человек.

Выздоровели и выписаны 258202 (+2222) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1849 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1658 человек (9,06% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4681199 (+18286) тестов на коронавирус.