Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 267029 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 13 февраля 2021 года выросло до 267029 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1840 человек.

Выздоровели и выписаны 255980 (+1948) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1840 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1745 человек (9,01% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4662913 (+19387) тестов на коронавирус.