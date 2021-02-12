Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 265284 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 12 февраля 2021 года выросло до 265284 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1830 человек.

Выздоровели и выписаны 254032 (+1964) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1830 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1733 человека (9,19% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4643526 (+18839) тестов на коронавирус.