ВВП Великобритании упал в 2020 году на 9,9%

Сокращение ВВП Великобритании в 2020 году составило 9,9%, что стало самым большим падением с 1920 года, а по другим оценкам - за последние 300 лет.

Об этом говорится в отчете, распространенном в пятницу Национальной статистической службой Соединенного Королевства (ONS), передает ТАСС.

По информации ведомства, причиной этого стала пандемия коронавируса, которая дважды приводила к введению общенациональных карантинов. Результатом стало резкое падении экономической активности.

При этом в декабре, хотя в стране продолжали действовать ограничения, британская экономика продемонстрировала рост на 1,2%. Это позволило избежать первой двойной рецессии с 1970-х годов, то есть когда сокращение ВВП происходит дважды в течение двух кварталов подряд через короткий промежуток времени.

«Ослабление ограничений во многих частях Великобритании привело к тому, что в ряде сфер экономики в декабре произошло восстановление некоторых утраченных позиций. Рост был отмечен в сферах гостеприимства, продаж автомобилей и парикмахерских услуг. Увеличение объемов тестирования и отслеживания COVID-19 также увеличило объем производства», - сказал заместитель ONS по экономической статистике Джонатан Атоу. «Экономика в целом продолжила рост в четвертом квартале, несмотря на дополнительные ограничения в ноябре. Однако в годовом исчислении ВВП упал почти на 10%, больше, чем когда бы то ни было за все время наблюдений», - добавил представитель статистического ведомства.