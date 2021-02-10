МВФ ожидает от ЦБ РФ снижения ключевой ставки до 3,5%

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) ожидают от ЦБ России снижения ключевой ставки к концу 2021 года до 3,5%.

Об этом говорится в распространенном во вторник докладе МВФ, передает ТАСС.

«В отсутствие дальнейшего смягчения политики прогнозируемая инфляция будет ниже уровня к концу 2021 года, несмотря на недавний рост, - отмечается в тексте. - Краткосрочное инфляционное давление из-за ослабления рубля на данный момент удерживает инфляцию выше показателя в 4%, но МВФ ожидает снижение до 3,5% к концу 2021 года».

Поэтому, по мнению организации, снижение на 0,5 процентных пункта необходимо для реагирования на будущие потрясения. «Действительно, некоторые риски могут привести к дальнейшему ослаблению рубля и инфляции», - предупреждают в МВФ. Однако эксперты полагают, что необходимо подождать, пока риски реализуются, поскольку с ними можно справиться, например, путем повышения ставки.