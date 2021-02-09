Гуцериев продает пенсионный фонд «Сафмар»

Группа «Регион» - «Россиум» намерена купить один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов «Сафмар» у холдинга «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) семьи Гуцериевых.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на многочисленные источники.

Непосредственным покупателем станет инвестиционная компания «Ленинградское адажио», которая принадлежит Сергею Сударикову, мажоритарному акционеру группы «Регион».

По данным одного из источников, необходимые документы уже были поданы в ФАС. Другой собеседник издания сообщает, что ЦБ уведомили о будущей сделке неофициально.

Стоимость сделки не раскрывается, однако ранее НПФ «Сафмар» хотели продать за 25-30 млрд руб., отмечает РБК.

Объем пенсионных накоплений «Сафмара» составляет 260 млрд руб., его клиентами по обязательному пенсионному страхованию являются 3,8 млн человек, пишет газета. Активы фонда превышают 270 млрд руб., по этому показателю он занимает девятое место в России.