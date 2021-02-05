Последнее обновление: 05.02.2021 11:46

В Беларуси повышены тарифы на грузоперевозки ж/д транспортом

В Беларуси повышаются тарифы на перевозки грузов железнодорожным транспортом в среднем на 10%, следует из постановления МАРТ РБ №4 от 21 января 2021 года.

В частности, тарифы на перевозки грузов, осуществляемые по убыточным тарифам (строительные грузы, сельскохозяйственные грузы, лесоматериалы и др.) в вагоне перевозчика повышаются в среднем на 15%, в вагоне грузоотправителя/грузополучателя – до 20%.

Тарифы на перевозки высокостоимостных грузов вырастут в среднем 7%, на перевозки порожних вагонов и грузов в контейнерах – в среднем 10%; на остальные виды грузов – в среднем 10%.

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