Последнее обновление: 02.02.2021 18:17

Новым гендиректором Белавиа назначен Игорь Чергинец

Игорь Чергинец назначен гендиректором государственной авиакомпании «Белавиа» вместо Анатолия Гусарова, возглавлявшего авиакомпанию с 1996 года.

До повышения Игорь Чергинец занимал должность заместителя генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности, сообщает телегам-канал Антона Мотолько.

Игорь Чергинец – сын советского белорусского писателя Николая Чергинца, позже трижды сенатора, генерала МВД РБ, шахматиста и историка, рекордсмена книги рекордов Гиннесса по его же собственному утверждению.

Накануне, Гусарову дали грамоту Совмина за развитие гражданской авиации. Грамота оказалась «прощальной».



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