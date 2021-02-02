Последнее обновление: 02.02.2021 10:04

Выплачиваемый банками кэшбэк освобожден от подоходного до 2026 года

Выплачиваемый банками кэшбэк физическим лицам за пользование банковскими карточками и программами дистанционного обслуживания еще как минимум 5 лет не будет признаваться объектом налогообложения для уплаты подоходного налога.

Однако, подходный налог не уплачивается при условии, что величина кэшбэка не превышает 2% от суммы оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карточек, платежных систем или дистанционного ПО.

Согласно указу №37 от 1 февраля 2021 года, льгота по подоходному будет действовать с 1 января 2021 года по 1 января 2026 года.

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