Уралкалий обвиняет Беларусь в демпинге на калийном рынке

Ценовые условия нового контракта между Беларусью и индийской компанией IPL, крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений, указывают на то, что Беларусь продолжает политику демпинга на мировом рынке калийных удобрений.

Об этом заявил гендиректор "Уралкалий Трейдинга Александр Терлецкий.

"С учетом позитивной рыночной конъюнктуры, наблюдающейся во второй половине 2020 года - начале 2021 года, а также продолжающегося роста спроса на хлористый калий на основных рынках потребления в текущем году, "Уралкалий" полагает, что цена подписанного контракта с Индией не соответствует текущим рыночным тенденциям и не отвечает интересам ведущих производителей калийных удобрений", - заявил Терлецкий, которого цитирует РИА Новости.

Как сообщалось, БКК подписала годовой контракт с индийской IPL на поставку 800 тысяч тонн удобрений по цене 247 долларов за тонну на условиях CFR.