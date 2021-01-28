Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 242 851 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 28 января 2021 года выросло до 242 851 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1688 человек.

Выздоровели и выписаны 229 199 (+2 131) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1688 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 718 человек (10,85% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4 415199 (+15 832) тестов коронавирус.