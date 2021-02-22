Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 279 456 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 22 февраля 2021 года выросло до 279 456 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1921 человека.

Выздоровели и выписаны 269428 (+898) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1912 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 144 человек (12,6% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4 799 410 (+9 077) тестов коронавирус.