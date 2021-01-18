Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 227 360 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 18 января 2021 года выросло до 227 360 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1591 человека.

Выздоровели и выписаны 210779 (+1 571) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1591 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 899 человек (16,56% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4271382 (+11468) тестов коронавирус.