Последнее обновление: 26.01.2021 16:56

МВФ улучшил прогноз по экономике России

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по экономическому росту России в 2021–2022 годах. Фонд ожидает, что в этом году ВВП России увеличится на 3% и на 3,9% — в 2022 году, следует из обновленного глобального прогноза МВФ.

Оценка сокращения ВВП России в 2020 году улучшена до минус 3,6%. Таким образом, МВФ исходит из того, что российская экономика отыграет основную часть коронавирусного падения уже в этом году.

В ноябре фонд прогнозировал, что ВВП России снизится примерно на 4% по итогам 2020 года и вырастет на 2,5% в 2021 году.



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