Король Саудовской Аравии сменил главу центробанка

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд сменил в воскресенье управляющего Центральным банком страны.

Как сообщило Саудовское агентство печати, на этот пост назначен Фахд аль-Мубарак, который возглавлял ЦБ королевства в 2011-2016 гг. Смещенный с поста Ахмед Холейфи занял должность советника при королевском дворе в ранге министра, передает ТАСС.

Новостной портал «Ан-Нашра» связывает эту перестановку с успешной работой аль-Мубарака в качестве шерпы «Большой двадцатки» (G20) в период председательства Саудовской Аравии в 2020 году. Кроме того, центробанк в последнее время превратился в кредитно-денежный орган, стимулирующий экономический рост страны.

Валютные резервы королевства оцениваются в 453 млрд долларов. В 2020 году ЦБ предоставил местным банкам 27 млрд долларов для покрытия расходов по отсрочке ссуды для малых предприятий, пострадавших от пандемии.

В Саудовской Аравии существует также государственный инвестиционный фонд с капиталом в 400 млрд долларов, который возглавляет наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.