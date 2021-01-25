Последнее обновление: 25.01.2021 08:55

В ФРГ потребовали от РФ разъяснить обвинения Путина в коррупции

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф потребовал от Москвы разъяснить обвинения в коррупции Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью газете Saarbrücker Zeitung, опубликованном в понедельник, 25 января, передает DW.

Речь идет о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о так называемом "дворце Путина". "Если обвинения не соответствуют действительности, российское правительство может разъяснить это своим гражданам вместо того, чтобы задерживать их", - сказал Затхофф.

"Путин всегда называл борьбу с коррупцией своей целью. Теперь есть хорошая возможность конкретно это продемонстрировать", - добавил уполномоченный правительства ФРГ по России. Йоханн Затхофф также высказался в защиту права на мирные демонстрации и раскритиковал действия полиции на митинге 23 января.

В то же время он выступил против введения новых санкций в отношении России. "Разрыв экономических отношений не решает проблему", - сказал Затхофф. Он также отверг требования остановить проект "Северный поток - 2" из-за ареста Алексея Навального, поскольку эти события "не имеют ничего общего друг с другом".

Фильм-расследование ФБК "Дворец для Путина. История самой большой взятки", опубликованный 19 января на YouTube, набрал за шесть дней, к ночи на понедельник, 25 января, уже почти 85 млн просмотров.

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