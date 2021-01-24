Фильм Навального о "дворце Путина" набрал более 77 млн. просмотров

Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального "Дворец для Путина.

История самой большой взятки", опубликованный 19 января на YouTube, набрал за пять дней, к 11 часам воскресенья, 24 января, уже более 77 млн просмотров.

Двухчасовое видео ФБК рассказывает о дворце, который строится и содержится, в том числе, за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями президента РФ Владимира Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым, передает DW.

ФБК обнародовал архитектурный план здания, построенного на мысе Идокопас в Геленджике. По данным расследователей, дворец площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым помещением в России, его стоимость оценивается в 100 млрд рублей. На прилегающей к особняку территории расположены хоккейная площадка, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о расследовании ответил, что "ничего нового" в фильме "не представлено". Он также заявил, что подобные материалы являются "лохотроном" и создаются "жуликами" для изъятия денег у населения.

23 января митинги в поддержку арестованного политика Алексея Навального прошли более чем в 100 городах России и за рубежом. Они стали одними из крупнейших несогласованных акций за последние годы. В Москве на митинг вышли, по разным оценкам, от 15 до 50 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - 10-20 тысяч, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде - по 10 тысяч.

Эти митинги завершились небывало массовыми задержаниями. По данным портала "ОВД-Инфо", на них были задержаны не менее 3296 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала.