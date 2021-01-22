Google больше не увлекается идеей раздачи интернета с воздушных шаров

Alphabet закрыла проект Loon, предусматривающий развертывание сети аэростатов для обеспечения доступа в интернет в труднодоступных регионах.

«Несмотря на то, что мы нашли много партнёров, мы не обнаружили способа снизить затраты, чтобы построить долгосрочный и устойчивый бизнес», — заявил гендиректор Loon Аластер Уэстгарт. Он добавил, что разработка новых технологий — это всегда рискованно, но от этого «не становится легче сообщать», что проект сворачивают, сообщает vc.ru со ссылкой на CNBC.

Проект столкнулся с финансовыми проблемами: у Loon закончились инвестиции, которые проект привлёк в 2019 году, а целью на 2021 год стало найти новых инвесторов.

Астро Теллер, гендиректор X (ранее Google X, подразделение Alphabet) и председатель Loon, заявил, что проект выделит $10 млн на «поддержку некоммерческих организаций и предприятий, ориентированных на подключение интернета, предпринимательство и образование в Кении». Запуск проекта в Кении Loon согласовала в марте 2020 года.

Проект Loon запустили летом 2013 года для обеспечения доступа в интернет в удалённых районах. Он представляет собой сеть аэростатов, которые дрейфуют в стратосфере на высоте 20 км. Каждый аэростат — это мобильная вышка связи, принимающая сигнал от телеком-оператора на земле. Аэростаты оборудованы антеннами, солнечными панелями, лётной капсулой с оборудованием и парашютом.

В начале 2020 года Alphabet вышла из ещё одного проекта — Makani, который занимался созданием вырабатывающих электричество воздушных змеев.