В Германии раскрыта схема продажи разбавленного бензина

Власти Германии раскрыли крупную налоговую аферу, связанную с нелегальной продажей разбавленного бензина и дизельного топлива. Ущерб от мошеннической схемы оценивается в 8 млн евро.

Об этом сообщает «Логист.Today» со ссылкой на пресс-службу Агентства Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст).

Расследование началось еще в 2018 году и завершилось в середине января 2021 года, в результате чего были арестованы подозреваемые в Австрии и Польше. Широкая география арестов демонстрирует международный размах аферы – в общей сложности был произведен обыск в 40 точках в 11 странах: Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Италии, Венгрии, Нидерландах, Польше, Румынии, Швейцарии и Великобритании.

Сообщается, что штаб-квартира мошенников находилась в Гамбурге – там граждане Германии, России и Польши основали компанию, которая якобы продавала растворители, антикоррозионные средства и другие жидкости. В соответствии с законодательством Германии эта группа товаров не облагается налогами. На самом деле продукция содержала большое количество бензина и дизельного топлива, которое не освобождено от уплаты акциза.

Освобожденная от налогообложения продукция смешивалась с топливом и доставлялась на автозаправочные станции. Большая часть разбавленного топлива была продана на АЗС в Италии, Испании и Великобритании, говорится в пресс-релизе.

«Преступная схема по продаже так называемых «дизельных смазочных материалов» – незаконная продажа смазочных материалов под видом топлива – получила широкое распространение в энергетическом секторе по всей Европе. В этом контексте смеси, похожие на дизель, незаконно продаются как топливо, при этом сумма уклонения от уплаты налогов достигает сотен миллионов евро», - говорится в сообщении.

В результате мошенничества, связанного с подменой счетов-фактур, преступной сети также удалось избежать уплаты НДС в налоговые органы Гамбурга. По данным агентства, мошенники использовали компании-посредники для проведения финансовых операций по всей Европе и сокрытия своей аферы.

На сегодняшний день участники преступной сети задержаны. Им выдвинуты обвинения в налоговом мошенничестве и отмывании денег.