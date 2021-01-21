Россия предлагает ужесточить беспошлинный ввоз товаров при повторном въезде в ЕАЭС

Минфин РФ предложил снизить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей до €50 и 10 кг при повторном въезде в ЕАЭС в течение месяца, говорится в проекте решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

С 1 января 2019 года нормы, в пределах которых товары для личного пользования могут ввозиться физическими лицами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже без уплаты таможенных платежей, составляют €500 и 25 кг, передает ТАСС.

"Стоимость не превышает сумму, эквивалентную €50, и (или) вес не превышает 10 кг при втором и последующем случаях ввоза товаров одним физическим лицом в течение одного календарного месяца", - отмечается в документе.

Анализ перемещения физическими лицами товаров на российском участке таможенной границы Евразийского экономического союза свидетельствует об использовании действующих норм, установленных в отношении товаров для личного пользования, для ввоза товаров, которые в действительности предназначены для торговой деятельности, указывается в проекте.

"При этом выявление коммерческого предназначения ввозимых физическими лицами товаров на этапе таможенного декларирования практически невозможно, поскольку стоимость и вес багажа, ввозимого отдельным физическим лицом, не превышает необлагаемых норм, а ассортимент багажа подбирается таким образом, чтобы в нем не содержалось товаров одного наименования и одного размера в количествах, превышающих разумные потребности физического лица", - говорится в документе.

"С учетом изложенного проектом решения предлагается установить ограничения по применению норм ввоза товаров для личного пользования без уплаты таможенных платежей", - отмечается в проекте.