Навальный находится в СИЗО "Матросская тишина"

Алексей Навальный доставлен в следственный изолятор "Матросская тишина", сообщил в понедельник, 18 января, ответственный секретарь Общественный наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

По словам Мельникова, Навальный заявил, что со стороны сотрудников учреждения морального и физического давления на него не оказывается, передает DW.

Навальный помещен на карантин в трехместную камеру, он находится там один. Оппозиционера обеспечили постельными принадлежностями и посудой, также он попросил передать родственникам перечень необходимых ему вещей, сообщил Алексей Мельников.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш напомнила, что оппозиционер раньше никогда не сидел в СИЗО, если не считать одной ночи в Кирове. "Там другие условия, там с ним почти невозможно связаться", - подчеркнула Ярмыш.

Навального задержали 17 января на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву. Суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля. До заседания суда адвокатов Навального к нему не допустили. 2 февраля Симоновский суд Москвы намерен рассмотреть ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока реальным.

Навальный называет все уголовные дела против него сфабрикованными. Руководство ЕС, европейские и американские политики призывают РФ немедленно освободить оппозиционера.

В Санкт-Петербурге в понедельник, 18 января, были задержаны более 50 участников одиночных пикетов в поддержку Алексея Навального.

Сторонники Алексея Навального выходили на одиночные пикеты возле Гостиного двора. Полицейские предупреждали собравшихся об административной ответственности за проведение публичных мероприятий и задерживали участников акции, как только они пытались развернуть плакаты.