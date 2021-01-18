Евросоюз настаивает на немедленном освобождении Навального

Председатель Евросовета Шарль Мишель осудил задержание Алексея Навального и призвал немедленно освободить оппозиционера, с таким же требованием выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Российские власти должны уважать права Алексея Навального и немедленно освободить его. Политизация системы правосудия недопустима", - написал в своем Twitter Боррель, передает DW.

Латвия, Литва и Эстония в тот же день в совместном заявлении осудили задержание Навального и призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против Москвы, если политик не будет освобожден в ближайшее время. Правозащитная организация Amnesty International признала оппозиционера узником совести.

МИД Франции в тот же день присоединился к призывам освободить Навального. Париж выражает большую обеспокоенность арестом оппозиционера, внимательно следит за ситуацией и призывает немедленно освободить его, заявила в своем заявлении представительница министерства Агнес фон дер Муль.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал задержание Навального "очень серьезным фактом" и потребовал немедленно освободить оппозиционера, а также соблюдать его права. С такими же призывами выступил и министр экономики страны Роберто Гуальтьери, заявив, что возвращение Навального на родину - это мужественный шаг.

Госсекретарь США Майк Помпео в своем заявлении назвал задержание политика "последней из целой серии попыток заставить замолчать Навального, других оппозиционеров, а также независимые голоса тех, кто критикует российские власти". Глава Госдепартамента настаивает на немедленном и безусловном освобождении основателя Фонда борьбы с коррупцией.

Власти РФ должны немедленно освободить Навального, заявил 17 января соратник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан. Байден назначит Салливана советником по нацбезопасности после инаугурации.

"Навального следует немедленно освободить, а виновных в ужасающем покушении на его жизнь - привлечь к ответственности. Атаки Кремля на Навального - это не просто нарушение прав человека, это оскорбление жителей России, которые хотят, чтобы их голоса услышали", - заявил Салливан в своем Twitter.

Навального задержали при прохождении паспортного контроля. В России политика объявили в розыск по делу "Ив Роше", решив заменить ему условный срок на реальный. До суда Навальный будет оставаться под стражей, заявили во ФСИН. Во Внуково, по разным оценкам, собралось около двух тысяч человек, которые хотели встретить оппозиционера, около 60 задержаны.