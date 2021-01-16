Последнее обновление: 16.01.2021 16:34

В Украине сфера услуг перешла на обязательное обслуживание на украинском языке

В субботу, 16 января, в Украине вступила в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", что означает окончательный переход сферы обслуживания на государственный украинский язык.

Теперь представители сферы услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Новые правила касаются всей сферы обслуживания: ресторанов, кафе, магазинов, в том числе и онлайн, доставки еды, СТО, парикмахерских, АЗС, аптек, библиотек, банков, фитнес-залов и т. д.

При этом абсолютно все работники сферы обслуживания обязаны предоставлять информацию клиенту о товарах и услугах на государственном языке. На украинском должны быть ценники, инструкции, технические характеристики, маркировка, меню, билеты и т. д.

Нарушителям грозит штраф в 5100-6800 грн. При этом на первый раз представителей сферы услуг материально наказывать не будут. Штраф выпишут только в случае систематических нарушений закона, сообщают украинские СМИ.

Украинцы, которым отказали в обслуживании на государственном языке, могут направить письменную жалобу на нарушителя. Ситуацию можно попытаться решить на месте. Если работник отказывается использовать государственный язык, можно обратиться к руководству или на горячую линию учреждения.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование