Последнее обновление: 13.01.2021 18:40

Инфляция в Беларуси в 2020 году взлетела до 7,4%

Инфляция в Беларуси в 2020 году разогналась до тревожных 7,4% на фоне политической турбулентности и замедления экономик из-за коронавируса.

Впрочем, резкий скачок инфляции в конце года объясняется хитроватым подходом белорусских властей, которые, понимая, что не удержат инфляцию в рамках объявленной ранее цели в 5%, дали команду повысить всё, что можно, в декабре и не переносить эти запланированные повышения на начало 21 года.

А итоге в декабре рост потребительских цен по отношению к ноябрю составил 1,2%, сообщил Белстат РБ.

Цены на продовольственные товары за год выросли на 6,2%, в декабре – на 1,6%. Непродовольственные товары подорожали за год на 8,1%, в декабре – на 0,4%. Тарифы на услуги выросли на 8,4% и на 1,7% соответственно.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 100,7%, с декабрем 2019 г. – 107,1%.

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