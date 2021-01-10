Инфляция в Китае в 2020 году составила 2,5%

Индекс потребительских цен (CPI) Китая - ключевой показатель уровня инфляции - в 2020 году продемонстрировал невысокую динамику, составив в годовом исчислении 2,5%.

Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется в опубликованном докладе, только за декабрь показатель составил всего 0,2%. Цены как в городах, так и в сельской местности росли равномерно.

Продовольствие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожало на 1,4%. Цены на прочие товары в целом остались на неизменном уровне, а на продукцию широкого потребления выросли на 0,2%. Динамика в сфере услуг составила 0,3%.

За минувший месяц аренда жилья в Китае подешевела в годовом исчислении на 0,6%, транспорт и телекоммуникации - на 3,1%. Цены на медицинские услуги выросли на 1,3%. Стоимость свинины - одной из ключевых составляющих потребительской корзины КНР - понизилась в декабре на 1,3%, однако за весь год подорожала на 49,7%.

Среди ключевых продовольственных продуктов за год подешевели свежие фрукты (на 11,1%). Цены на овощи повысились (на 7,1%), а на алкоголь - на 2,1%.

Согласно официальной статистике, в 2018 и 2019 году индекс CPI в Китае составил 2,1% и 2,9% соответственно.