Последнее обновление: 06.01.2021 13:24

В Беларуси с 1 января 2021 года подорожало отопление и горячая вода

Категории: ЖКХ Цены

Правительство Беларуси повысило с 1 января 2021 года тарифы на отопление и горячую воду для населения, следует из постановления №795 от 31 декабря 2020 года.

С 1 января до 1 июня 2021 года будет действовать субсидируемый государством тариф, установленный с 1 июня 2020 года, в 20,6216 рубля за 1 Гкал.

С 1 июня 2021 года субсидируемый тариф на отопление и горячую воду повысится с 20,6216 до 21,9245 рубля за 1 Гкал. или 7,89%.

Тариф на тепловую энергию для отопления и подогрева воды, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, повышается на 16,33% с 92,25 до 107,31 рубля за 1 Гкал.



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