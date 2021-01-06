Золотовалютные резервы Беларуси за 2020 год усохли на $1,9 млрд.

Международные резервные активы Республики Беларусь за 2020 год сократились на 20,5% или на $1,9 млрд. и на 1 января 2021 года, по предварительным данным, составили $7,4685 млрд.

За декабрь золотовалютные резервы выросли на $92,1 млн. или на 1,2% после снижения в ноябре на $109,2 млн. долларов США (на 1,5%), сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

В 2020 году Беларусь погасила внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка $3,9 млрд., в том числе в декабре на сумму $227 млн.

В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года с учетом погашения внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6,0 млрд.