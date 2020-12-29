Беларусь подписала кредитное соглашение с фондом ОПЕК

Беларусь подписала кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК, сообщила пресс-служба Минфина РБ.

Соглашение подписано 24 декабря 2020 года и предусматривает предоставление Беларуси займа в сумме $20 млн.

«Согласно условиям Кредитного соглашения, средства займа будут направлены на реализацию мер в секторе здравоохранения Республики Беларусь, связанных с поддержкой системы, уменьшением рисков в связи с COVID-19 и улучшением потенциала сферы здравоохранения», - говорится в сообщении.

Минфин не уточняет, когда ожидается перечисление денег в рамках соглашения.