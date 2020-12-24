Последнее обновление: 24.12.2020 13:14

Власти РБ списали двум предприятиям просроченные проценты по кредитам на 13,7 млн. рублей

Правительство Беларуси вновь использует проверенные инструменты девальвационной модели экономики для одновременного обнуления токсичных долгов предприятий перед банками.

Постановлением Совмина №755 от 23 декабря 2020 года предусмотрены списания просроченных процентов, штрафов и пени по кредитам двух предприятий перед Белагропромбанком.

В частности, с ОАО «Полесье» списывается задолженность перед банком по оплате процентов и пеней на общую сумму 5,7 млн. рублей по 22 кредитным договорам. Вместо денег Белагропромбанк получит «мегаликвидные» 228 тыс. акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 25 рублей.

Еще с одного флагмана белорусской промышленности, ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» списывается задолженность по оплате просроченных процентов на общую сумму 7 936 476,51 рубля по 15 кредитным договорам.

Вместо денег ОАО «Светлогорский ЦКК» передаст в собственность Белагропромбанка 793 647 651 акцию дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая на общую сумму 7 936 476,51 рубля.



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