ФАС России обвинила Booking.com в навязывании отелям невыгодных условий

Федеральная антимонопольная служба признала Booking.com виновным в нарушении антимонопольного законодательства. ФАС считает, что сервис злоупотребил доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах, отелях и хостелах.

«Booking.com навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг», — сообщает служба.

Как пояснило ведомство, при таких условиях отели и гостиницы не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на сайте сервиса. Также паритет может ограничивать гостиницы в формировании в различных каналах продаж свободных предложений услуг, отличающихся качественно и количественно в зависимости от их способа распространения.

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева сообщила, что Booking.com выдадут предписание, в котором потребуют исключить из договоров с гостиницами условия о широком и об узком паритете в отношении цен на услуги и условий, на которых они предоставляются.

В пресс-службе Booking.com сообщили РБК, что компания разочарована решением антимонопольного органа. «Мы считаем справедливым, что отели указывают на Booking.com по крайней мере ту же цену, что и на их собственном веб-сайте», — указали в компании. Там отметили, что это позволяет пользователям подбирать различные варианты размещения на единой платформе, возможность получить клиентское обслуживание на родном языке и доступ к другим сервисам, которые разрабатывает Booking.

Это также гарантирует, что отели не станут указывать завышенные цены на Booking.com, побуждая клиентов бронировать напрямую через собственные сайты или другие каналы, считают в компании. «Такая ценовая политика имеет важное значение для сохранения существующих условий по предоставлению наших сервисов и услуг партнерам и клиентам», — добавили в сервисе.

ФАС завела антимонопольное дело против Booking.com в декабре прошлого года. Это произошло после того, как в службу обратилась общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России», которая пожаловалась на требования к гостиницам. Booking.com дали месяц на устранение нарушения: сервис должен был исключить условия, согласно которым российские отели не могут сдавать номера дешевле. Однако, как сообщили в ФАС, компания не выполнила требований.

В Booking.com ранее указывали, что цены на предлагаемые на ее сайте объекты размещения устанавливает не платформа, а сами партнеры, компания лишь обеспечивает «прозрачный и последовательный подход к сравнению цен».

17 июня «Опора России» подготовила поправки в законодательство, которые предполагают запретить системам онлайн-бронирования в отелях выдвигать требования к установлению минимальной цены. Также она потребовала от операторов онлайн-площадок публиковать в свободном доступе данные о том, как именно ведется ранжирование средств размещения на платформах.