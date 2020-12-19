CAS запретил Путину до конца 2022 года посещать ЧМ и Олимпиады

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил высшим российским чиновникам в ближайшие два года - до 16 декабря 2022-го - посещать чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры.

Запрет распространяется на президента России, всех членов правительства страны, включая заместителей министров, а также депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации, говорится в решении суда в Лозанне, обнародованном 17 декабря.

Кроме того, на этих соревнованиях запрещено присутствовать руководителям государственных организаций и их заместителям, сотрудникам Следственного комитета России (СКР) и администрации президента РФ, передает DW.

В соответствии с решением CAS, российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года, в том числе на летней Олимпиаде в Токио в 2021 году, зимних Играх в Пекине в 2022-м, а также любых чемпионатах мира. России также на два года запрещено подавать заявки на проведение мировых спортивных мероприятий.

Одновременно россиянам разрешено выступить под нейтральным флагом на двух ближайших Олимпиадах, а также чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году, если их допинг-пробы покажут отрицательный результат.

Таким образом, Спортивный арбитраж смягчил решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), который в декабре 2019 года отстранил Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года.

В 2019 году WADA сочло доказанными манипуляции с переданной ему базой данных Московской антидопинговой лаборатории. В ней содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года.

Россия в конце 2019 года уведомила WADA о своем несогласии с решением об отстранении. Агентство в январе 2020-го передало официальное письмо российской стороны в суд в Лозанне.